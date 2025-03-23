“Автобус ЛАЗ 70 хвилин кряхтів”. Збірна України з футболу, під керівництвом Реброва, бездарно програла Бельгії й не змогла пройти в вищий дивізіон Ліги націй

Збірна України, як це вже було не раз, не втримала здобуту в першій грі перевагу і не пройшла Бельгію у плей-оф за місце в дивізіоні А Ліги націй – 0:3 (3:4 за сумою двох матчів).

Бельгія — Україна 3:0 (перший матч – 1:3)

Голи: Де Кейпер, 70, Лукаку, 75, 86

Бельгія: Селс — Меньє (Де Кейпер, 69), Фас, Дебаст, Кастань — Ванакен, Раскін (Гейнен, 89), Де Брюйне — Троссар (Салемакерс, 69), Лукаку, Доку.

Україна: Лунін — Забарний, Сваток (Яремчук, 89), Матвієнко — Зінченко, Калюжний, Ярмолюк, Миколенко — Гуцуляк (Ярмоленко, 89), Ванат (Довбик, 69), Судаков (Циганков, 68).

Попередження: Раскін, Ванакен — Забарний, Зінченко, Гуцуляк, Ванат

Що можна сказати про цей матч? Ну, звичайно, Бельгія просто не залишила нам шансів. Адже як можна було очікувати перемоги, коли наші хлопці так старанно намагалися не грати у футбол? Сергій Ребров, наш геніальний стратег, вирішив, що найкращий спосіб перемогти – це взагалі не нападати. І знаєте, це майже спрацювало! Майже.

Лукаку, звичайно, відзначився дублем, але хто б міг подумати, що він взагалі вміє забивати? Ми ж всі пам’ятаємо, як він “подарував” нам момент на 62-й хвилині, коли не зміг влучити з двох метрів. Але, на жаль, навіть такий Лукаку виявився занадто сильним для нашої “непробивної” оборони. Лунін, звичайно, герой – він відбивав все, що летіло у його бік, але навіть він не зміг врятувати нас від неминучого.

А коментарі вболівальників? О, це окрема історія. Здається, кожен, хто колись тримав у руках м’яч, вважає себе експертом. “Ребров – найгірший тренер в історії”, “автобус ЛАЗ 70 хвилин кряхтів”, “грали на відбій”. Ну, звичайно, адже це так просто – сидіти на дивані і кричати, що тренер – бездарність, а гравці – невдахи. Але ж ніхто не згадує, що Бельгія – це, на секундочку, одна з найсильніших збірних світу. Але кому це цікаво? Ми ж хочемо, щоб наші хлопці грали як Бразилія 1970 року, навіть якщо в їхньому розпорядженні лише м’яч і надія.

І ось що найсмішніше: після першого матчу всі раділи, що ми “випадково” виграли 3:0. А тепер, коли результат став “логічним”, всі раптом згадали, що Ребров – не тренер, а “ганьба”. Але ж хто ж тоді тренер? Може, хтось із коментаторів Tribuna.com готовий взяти на себе цю роль? Ну, знаєте, з такими знаннями футболу, як у наших вболівальників, ми точно стали б чемпіонами світу. Або принаймні дивізіону В.

Отже, що ми маємо в підсумку? Бельгія розгромила наші сподівання, Лукаку забив два голи, а наші вболівальники знову довели, що вони – найкращі тренери в світі. І, звичайно, Ребров має піти. Адже це він винен у тому, що ми не перемогли збірну, яка грає на рівні Хорватії. Але ж нічого, у нас ще є дивізіон В. Там ми точно покажемо, на що здатні. Або ні.