До 12 років позбавлення волі засуджено ватажка так званої «лнр» Леоніда Пасічника

За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури «ватажка лнр» визнано винним у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, а також участі в організації та проведенні незаконних референдуму та виборів на тимчасово окупованій території, публічних закликах до їх проведення (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Леоніда Пасічника засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права впродовж 13 років обіймати посади в органах влади.

Прокурори у суді довели, що з 2018 року засуджений, очоливши псевдореспубліку, почав створювати умови для анексії Луганської області.

Восени 2022 року відбулось проведення фіктивного «референдуму» та підписання договору між ним та президентом рф про «приєднання» регіону до росії. Засуджений систематично заявляв у пропагандистських місцевих і російських медіа про необхідність приєднання «республіки» до країни-агресора.

У подальшому, такі дії призвели до порушення територіальної цілісності України у кордонах, визначених Конституцією України.

З 1 по 10 вересня 2023 року відповідно до законодавства рф та «лнр» на тимчасово окупованих територіях Луганської області пройшли незаконні «вибори депутатів народної ради та депутатів представницьких органів муніципальних утворень лнр першого скликання», в організації та проведенні яких брав участь «ватажок».

23 вересня минулого року він був переобраний на посаду «голови лнр» за поданням президента росії та присягнув на вірність конституції рф і псевдореспубліці.

Наразі ватажок бойовиків продовжує вести активну антиукраїнську діяльність на території псевдореспубліки. Систематично видає та підписує юридично нікчемні «документи» та бере участь у пропагандистських медійних кампаніях кремля.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури