До уваги водіїв! З 2025 року “Зелена картка” почне діяти тільки на наступний день після її оформлення

Плануєте подорож за кордон у 2025 році? Не забудьте заздалегідь подбати про міжнародне страхування відповідальності водія “Зелена картка”! З 1 січня 2025 року “Зелена картка” почне діяти лише на наступний день після її оформлення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МТСБУ.

Раніше у водіїв була можливість оформити страховий сертифікат «Зелена картка», який розпочинав свою дію у день його оформлення, безпосередньо перед перетином державного кордону. З 2025 року страхові компанії не зможуть укладати договори міжнародного страхування з початком дії у день їх укладання. Відповідно до вимог нового закону, міжнародний договір страхування “Зелена картка” набирає чинності з 00:00 годин дати початку строку його дії, визначеної таким договором, але не раніше початку доби, наступної після внесення запису про такий договір до Єдиної централізованої бази даних (тобто дати укладання такого договору). Це означає, що:

Страховий сертифікат «Зелена картка» потрібно оформляти мінімум за день до поїздки.

Інформація про міжнародний договір страхування повинна бути внесена до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ, інакше документ може бути визнано недійсним.

Відсутність чинного страхового сертифіката «Зелена картка» може стати причиною відмови у перетині кордону.

Порада: плануйте оформлення “Зеленої картки” заздалегідь, щоб уникнути неприємних сюрпризів у день подорожі.

Також з 1 січня 2025 року запроваджується вільне ціноутворення для усіх договорів страхування відповідальності водіїв, це стосується і страхових сертифікатів “Зелена картка”. На сьогодні ціноутворення регулюється державою (законом про ОСЦПВ №1961) шляхом встановлення єдиних розмірів страхових платежів, які страхові компанії зобов’язані застосовувати при тарифоутворенні. Починаючи з 1 січня, ці обмеження будуть скасовані, і страхові компанії самостійно зможуть визначати параметри, які впливатимуть на формування вартості полісів, виходячи з власних андерайтингових моделей та страхових портфелів, а також інших факторів, які стосуються ризиків, що спричинюють настання страхового випадку.

Ще одне важливе оновлення: з початку нового року почне повноцінно діяти електронний страховий сертифікат “Зеленої картки” в усіх країнах-членах системи. Відповідно водії зможуть пред’являти страховий сертифікат у цифровому вигляді, зберігаючи його, наприклад, у PDF-файлі на мобільному пристрої в будь-якій країні, яка входить до системи страхування. Разом з тим, з метою уникнення можливих непорозумінь та безперешкодного транскордонного руху транспортним засобом, МТСБУ рекомендує українським водіям перед виїздом за кордон роздрукувати та зберігати сертифікат у паперовому форматі для його пред’явлення на вимогу уповноважених іноземних контролюючих органів.

Нагадуємо, що страховий сертифікат “Зелена картка” можна оформити лише у страхової компанії повного члена МТСБУ або її представників. Перелік таких страховиків доступний за посиланням.

Будьте уважні та плануйте свої подорожі заздалегідь, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій на кордоні!