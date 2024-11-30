Христо Грозєв розповів, що кілери ГРУ Мішкін та Чепіга зараз навчають зеків з окупованих українських тюрем для відправки до Європи

Кілери ГРУ Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, яких пов’язують із отруєнням Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, зараз живуть у Москві та займаються навчанням диверсантів для відправки до Європи.

Про це в ефірі телеканалу «Дощ» розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв, зазначає Медіазона.

«Чепіга зараз мешкає на Мічурінському проспекті в Москві, він займається саме навчанням інших шпигунів — як професійних спецназівців, так і непрофесійних карних злочинців. А за Мишкіним ми знаємо, що він на початку війни знаходився за лінією фронту. Він був частиною групи, яка здійснювала диверсії на українській території, але, за останніми даними, він також зараз займається навчанням та вербуванням», — сказав Грозєв.

За словами розслідувача, спецслужби Росії наразі активно вербують ув’язнених, які перебувають у колоніях на окупованих територіях України.

«Завдяки тому, що ті мають українські паспорти, вони вербуються і посилаються до Європи для виконання диверсійних завдань. Це люди, котрі раніше не займалися диверсіями, вбивствами, а займалися крадіжками. А зараз їм даються конкретні завдання підпалити, наприклад автобус у Чехії або підпалити ТЦ у Польщі», — повідомив Грозєв в ефірі «Дождя».

Колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію отруїли у місті Солсбері 4 березня 2018 року. При отруєнні, на думку влади Великобританії, використовували нервово-паралітичну речовину класу «Новичок», розроблену СРСР.

У отруєнні звинувачують Мішкіна та Чепігу, які в’їхали на територію королівства під іменами Олександр Петров та Руслан Боширов.