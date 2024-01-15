Іран атакував ракетами нібито американську авіабазу та консульство США в Іраку (відео)

На поточний момент повідомляють про ураження іранськими ракетами таких цілей в Ербілі: американська база на території аеропорту; консульство США; місцевий штаб курдської служби безпеки; приватна резиденція місцевого бізнесмена, пов’язаного з “Моссадом”.Іран заявив, що атакував балістичними ракетами центри та «збори антиіранських терористичних груп» поблизу міста Ербіль на півночі Іраку. Як зазначає агентство Рейтер, про це повідомили іранські державні ЗМІ пізно в понеділок.

Вибухи пролунали приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля в напівавтономному регіоні Курдистану, повідомили три джерела безпеки, поблизу консульства США, а також житлових будинків цивільних.

Двоє загиблих і п’ятеро поранених мирних жителів були доставлені в місцеву лікарню після вибухів, повідомили два медичних джерела.

Повітряний рух в аеропорту Ербіля було припинено, повідомили джерела безпеки.

Офіційні особи США повідомили Reuters, що “жоден американський об’єкт не постраждав від ракетних ударів в Ербілі”

У минулому Іран іноді завдавав ударів по північному Курдистану в Іраку, стверджуючи, що цей район використовується як плацдарм для іранських сепаратистських угруповань, а також агентів його заклятого ворога Ізраїлю.