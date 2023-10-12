Міжнародний олімпійський комітет відсторонив ОК Росії, який «привласнив» окуповані регіони України

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив Олімпійський комітет Росії через включення до їхнього складу так званих “спортивних організацій”, які знаходяться на окупованому Донбасі, Луганщині, Херсонщини та Запоріжжі.

Про це йдетьс у пресрелізі МОК:

“Одностороннє рішення, прийняте Олімпійським комітетом Росії 5 жовтня 2023 року, про включення до свого складу регіональних спортивних організацій, які перебувають у віданні Національного олімпійського комітету (НОК) України (а саме Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей), є порушенням Олімпійської хартії, оскільки воно порушує територіальну цілісність НОК України, визнану Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) відповідно до Олімпійської хартії”.

Повідомляється, що рішення про відсторонення ОК Росії вступає в силу негайно.

Відсторонення має наступні наслідки: Олімпійський комітет Росії більше не має права діяти як національний олімпійський комітет, як це визначено в Олімпійській хартії, і не може отримувати жодного фінансування від олімпійського руху.

При цьому МОК залишає за собою право приймати рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року та зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіна 2026 року у відповідний час.

“Виконком МОК також залишає за собою право прийняти будь-яке подальше рішення або захід в залежності від розвитку цієї ситуації”, – говориться у повідомленні.

Раніше, 10 жовтня, Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовилася від рішення про допуск російських збірних з футболу серед гравців до 17 років на міжнародні турніри. // УП