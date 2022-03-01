Оборона міста: поради тим, хто без військової підготовки, але хоче чинити опір

Актуально особливо для мешканців Києва, Харкова, та інших населених пунктів, які пробують зайняти російські війська. Поради підготував Джон Спенсер, керівник Студій міської війни Інституту модерної війни. Оригінал тут.

1. У вас є сила, але ви повинні боротися розумно. Міська оборона — це пекло для будь-якого солдата. Зазвичай на 1 захисника припадає 5 нападників. Зараз у росіян їх не вистачає. Перетворіть Київ та будь-яку міську територію, що веде до Києва, на дикобраза.

2. Виходьте і будуйте перешкоди на вулицях! Почніть з будь-якого мосту, який ви можете знайти (їх слід було знищити). Блокуйте їх автомобілями, вантажівками, бетоном, деревом, сміттям, чим завгодно. Потім блокуйте будь-які місця, де з обох боків є високі будівлі — ущільнюйте ці ділянки.

Тут стане в нагоді досвід Майдану

4. Щойно у вас будуть перешкоди (не припиняйте їх будувати, бар’єрів/перешкод має бути буквально тисячі), можна вибирати місця для боротьби. Місця для стрілянини або засідки на будь-якого солдата чи транспортний засіб, що зупиняються або сповільнюються на ваших перешкодах.

НЕ стійте на відкритому повітрі стріляючи або кидаючи будь-що (включно з коктейлем Молотова) в російського солдата чи транспортні засоби. Стріляйте з вікон, з-за автомобілів, з-за кутів провулків. Створюйте позиції (найкраще з бетону) з-за яких вестимете вогонь.

5. Ви повинні бути готові до того, що росіяни почнуть використовувати артилерію для допомоги своїм військам. Переконайтеся, що місця, з яких ви плануєте стріляти, міцні. Якщо це будівля — зробіть отвори в стінах: менші, щоб стріляти, більші — щоб переміщатися в інші кімнати або будівлі. Ви маєте вижити.

6. Так, використовуйте коктейлі Молотова. Подумайте, де краще стати, щоб кинути (тоді біжіть). Найкращий варіант — кидати зверху з вікон на транспортні засоби. Транспорт без зброї зверху найбільш вразливий, але якщо є броня, вибирайте, куди вдарити.

7. Об’єднуйтеся в групи. В ідеалі від 3 до 5 і вирішуйте, звідки стріляти в росіян. Вам вирішувати. Найкраще скоординуватись з іншою групою та використовувати перешкоди, для уповільнення руху ворога і стріляти з прихованих і захищених позицій.

8. Ще раз, ваше виживання важливе для боротьби, тому добре подумайте, звідки ви будете стріляти. Найкраще це підвищення вздовж довгих вулиць. Стріляйте та біжіть.

Засідки. Цільтесь у вікна та двері неброньованих транспортних засобів.

9. Солдати на відкритому повітрі. Один з найбільших страхів солдата — снайпер. Ви не снайпер, але можете сповнити їх страхом, якщо вони думають, що снайпери всюди. Знову ж, подбайте про себе, щоб мати можливість протистояти. Пийте воду. Три дні без води — і ви не зможете битися.

10. Під час окупації, зберігайте зброю для підтримки тривалої партизанської війни, визначте точки збору та сигнали безпеки. Розробіть сигнали для розпізнавання “близько-далеко” та кодові слова.

11. Знищіть дорожні знаки, або, якщо час дозволяє, замініть на неправильні. Створіть плутанину. Сформуйте шляхи до протитанкових конструкцій.