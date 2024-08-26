Ракетний удар рашистів по готелю у Кривому Розі – загинули двоє людей, четверо поранені

Унаслідок ракетного удару військ РФ по Кривому Рогу загинули двоє людей, пошкоджено будинки, магазини, автотранспорт.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

«На жаль, загиблих вже двоє… За психологічною допомогою звернулося 6 людей, з яких 2 дітей», – написав він.

За інформацією посадовця, внаслідок російського удару пошкоджено будинки, магазини, заклад громадського харчування, автотранспорт.

Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російська ракета поцілила в будівлю цивільної інфраструктури, одна особа загинула, четверо поранені, під завалами можуть бути люди.