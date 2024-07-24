Російські загарбники скинули бомбу на будинок харківського волонтера Юрія Сапронова

Внаслідок удару близько 16:50 24 липня по приватному сектору центральної частини Харкова пошкоджений будинок харківського волонтера Юрія Сапронова.

Це підтвердив сам Сапронов у коментарі для Суспільне Харків.

“Це війна, ми воюємо зі звірами. Щодня іде полювання на людей, сьогодні потрапили до мене. Відбудуємо. Чи було це цілеспрямоване потрапляння, я ще буду з’ясовувати. Люди живі, травми отримали двоє моїх помічників, у них рвані рани обличчі, в одного ще й травма ноги. Це був будиночок охорони, гаражі. Руйнувань багато. Я тут живу 17 років, тут кілька будівель. Всі ці 17 років воно мені не сильно подобалось, перебудуємо, відновимо. Я не травмувався, дружина не травмувалась, попадання пряме було в авто. Від авто лишився шматок двигуна і диск. Зараз ще треба зрозуміти, чи вижили коти. Поки я їх не бачу”, — сказав він.

Сьогодні 882 день війни. 2 березня 2022 року я видав першу військову гуманітарку, не хочу вірити, що вони чекали всі ці понад 800 днів.

Волонтер Юрій Сапронов знайшов п’ятьох з шести своїх котів після авіаудару РФ по його будинку, повідомив він на своїй Facebook-сторінці.