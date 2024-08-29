Суддю Колегаєву, яка мобілізувалась, щоб уникнути покарання за п’яну їзду, вже двічи зловили напідпитку в армії

Суддя Деснянського суду Києва Світлана Колегаєва стала відомою влітку 2021 року, коли на записаному на маму Audi, перебуваючи в нетверезому стані, вилетіла з дороги, знесла стовп і врізалась у дерево. Тоді лише дивом ніхто не постраждав. Оболонський суд Києва визнав Колегаєву винною і оштрафував за п’яну їзду на 17 тисяч грн та позбавив на рік водійських прав. Паралельно на Колегаєву подали скаргу до ВРП з вимогою звільнити з посади судді.

Але суддя, побоюючись звільнення і припинення солідних виплат, вирішила мобілізуватись. Наприклад, за 2023 рік вона отримала за наш з вами рахунок 1,3 млн грн.

І ось ВРП вирішила відкрити нову справу щодо Колегаєвої, бо виявила, що Шевченківський суд оштрафував суддю за вживання алкоголю під час несення служби. Жінку два дні поспіль ловили п’яною у військовій частині, зазначає Центр Протидії Корупції.

Дисциплінарна палата ВРП об’єднала нову справу зі старою, яка стосується ДТП в нетверезому стані. 11 вересня відбудеться розгляд об’єднаної справи.