Сили спеціальних операцій показали як нищать техніку ворога, яка йшла на Авдіївку (відео)
Сили спеціальних операцій ЗСУ активно нищать важку техніку та живу силу окупантів під Авдіївкою.
Про це повідомляє пресслужба ССО:
“На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто. Однак наші захисники міцно тримають оборону і завдають ворогу чималих втрат.
Оператори 3-го полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка сунула у напрямку Авдіївки. За допомогою наявного озброєння, а саме FPV-дронів, ПТРК Javelin, мінометів, наші воїни оперативно зупинили ворога.
Як це було – дивіться у відео (спойлер: нам дуже подобається, як воно горить). Йдемо далі!”.
Повідомляється, що внаслідок якісної роботи було знищено: чотири БТР, два танки та кілька десятків живої сили противника. // УПTweet