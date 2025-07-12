У Колумбії затримали Пеппе – одного з ватажків італійської мафії “Ндрангета” у Латинській Америці

Колумбійська поліція повідомила про затримання Джузеппе Палермо – італійця, якого вважають одним із керівників злочинної організації “Ндрангета” в Латинській Америці.

За даними влади, він контролював постачання кокаїну та маршрути контрабанди наркотиків з Південної Америки до Європи. Про це повідомляє

Палермо, також відомий на прізвисько Пеппе, перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу — «червоне повідомлення» вимагало його арешту в 196 країнах. Його спіймали на вулиці у столиці Колумбії Боготі під час спільної операції правоохоронців Колумбії, Італії, Великої Британії та Європолу.

Начальник поліції Колумбії Карлос Фернандо Тріана заявив, що Палермо входить до «одного з найзгуртованіших осередків» мафії «Ндрангета» — одного з наймогутніших і закритих злочинних угруповань в Італії, яка активно поширює свій вплив за кордоном і вважається одним із найбільших постачальників кокаїну.

За словами Тріани, затриманий не лише особисто займався закупівлею великих партій наркотиків у Колумбії, Перу та Еквадорі, але й контролював морські та сухопутні маршрути доставки наркотиків на європейський ринок.

За даними ООН, 2023 року незаконне виробництво кокаїну у світі досягло рекордних 3708 тонн — це на 34% більше, ніж 2022 року. Зростання пов’язане насамперед із збільшенням плантацій коки в Колумбії. За оцінками експертів, тіньовий ринок наркотиків, включаючи кокаїн, оцінюється у понад 500 мільярдів доларів на рік.