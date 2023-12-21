В столиці Чехії зловмисник застрелив понад 15 людей на території Карлового університету (фото, відео)

Влада Праги повідомила про “понад 15” загиблих і десятки поранених унаслідок сьогоднішньої стрілянини в університеті. Дев’ять поранених перебувають у важкому стані.

Стрілянина сталася орієнтовно о 15:00 за місцевим часом (16:00 за кийвським) на території факультету мистецтв у Карловому університеті. За даними правоохоронних органів, стрілець діяв один. Усю територію навколо площі Яна Палаха оточено.

Міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан: інцидент не пов’язаний з міжнародним тероризмом.

Поліція повідомила, що стрілка було ліквідовано. Як пишуть місцеві ЗМІ, нападником міг бути 24-річний студент університету. Чеський портал Novinky пише, що стріляв, імовірно, 24-річний студент Карлового університету, якого поліція пізніше оголосила в розшук у зв’язку з убивством у селі Кладно. Про мотиви стрілянини поки нічого не відомо.

Після п’ятої години дня поліція повідомила, що завершила евакуацію будівлі, яку зараз обшукують піротехніки. За інформацією видання е15, вона групами розпускала студентів і викладачів з будівлі філософського факультету.

Людей зі школи евакуювали в будівлю Рудольфінуму навпроти. Директор галереї Рудольфінум Петр Недома заявив в ефірі чеського телебачення, що в Рудольфінум евакуювали від 100 до 200 осіб.

Після обіду поліція отримала інформацію про те, що 24-річний чоловік з Хостоуна в Кладно поїхав до Праги, заявивши, що хоче покінчити з собою. Пізніше поліція знайшла батька молодого чоловіка мертвим у його помешканні, повідомив начальник поліції Вондрашек на прес-конференції. Дуже ймовірно, що хлопець із Хостоуна – це та сама людина, яка пізніше стріляла в центрі Праги, додав Вондрашек. Чоловік отримав серйозні травми, тому достеменно встановити його особу поки не вдалося.