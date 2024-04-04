Зеленський звільнить генпрокурора Костіна. Новим може стати очільник Одеської ОВА Кіпер — джерело ZN.UA

Андрія Костіна можуть направити послом у Нідерланди, якщо Амстердам погодиться на пропозицію Києва.

Звільнення Костіна разом з низкою інших кадрових рішень, які потребують участі парламентарів, ВРУ планує розглянути на початку сесії, яка стартує 10 квітня.

“Костін не виявив нелояльності до Банкової, але й жорстким менеджментом у прокуратурі та необхідною Банковій активністю він також не відзначився. Ба більше, генпрокурор тікав від рішень задач, які в майбутньому могли перерости для нього у проблеми. Він багато часу проводив за кордоном. Серед силовиків Костін мав навіть прізвисько “Турист”. Тоді як реальним керівництвом ОГП, як і реалізацією завдань Банкової, займалися заступники: Ігор Мустеца, Антон Войтенко, третя рука Костіна — Дмитро Вербицький.

Крім того, — продовжує джерело, — Костіну закидався і той факт, що він заздалегідь не попереджав Банкову та керівництво фракції про підписання ЄРДР по депутатах. Як це було, наприклад, у випадку з Лабазюком та Одарченко”.

“Після звільнення Костіна можуть призначити послом у Нідерландах замість Олександра Карасевича, який нічим не завинив. Просто Костін збирався послом у Лондон, але політична доцільність зламала його плани призначенням туди Залужного. Тепер генпрокурор прагне займатися судами у Гаазі”, — ділиться планами джерело.

У разі відставки обовʼязки генпрокурора виконуватиме його перший заступник Олексій Хоменко. Як довго — залежить від стосунків парламентської більшості і ОПУ, які зараз дуже непрості.

Найімовірніше, головним кандидатом на посаду генпрокурора стане Олег Кіпер — чинний очільник Одеської ОВА та колишній керівник Київської міської прокуратури, чиє призначення на цю посаду пролобіював очільник ОП Андрій Єрмак.

“До Кіпера на Банковій особливе ставлення. Для підтвердження цієї тези достатньо згадати, що за одне і те ж порушення — виїзд за кордон під час війни — з посади заступника генпрокурора звільнили Олексія Симоненка, а Кіпера перевели на іншу посаду. Більш того — зберегли за ним місце у прокуратурі! Яким чином? Кіпер мобілізувався і був відряджений указом президента на керівництво Одеською ОВА.

Щоправда, до Кіпера є питання. Його сім’я проживає в Австрії, куди він також їздив під час вторгнення. Крім цього інформація про російський паспорт його дружини з’являлася на сайті Федеральної податкової служби РФ, увагу на що звернули журналісти “Схем” ще під час скандального розслідування про різдвяну відпустку на Кіпрі. Також у правоохоронних органів є запитання до побудови фортифікаційних споруд в Одеській області”.

“Президент не в захваті від кандидатури Кіпера, але Єрмак його дуже просуває. Є інші заступники ОП та депутати, які намагаються лобіювати на посаду генпрокурора інші кандидатури. Наприклад, першого заступника ОГП Хоменка чи голову парламентського комітету Іонушаса. Але сьогодні їхні шанси виглядають слабкими”, — поділилося спостереженнями джерело ZN.