Бізнес проти митниці та податкової: хто перемагає в судах? Оприлюднено статистику
Бізнес-омбудсмен: «Бізнес, який готовий судитися півтора року, з великою ймовірністю відіб’є свої кошти»
Легітимно заробляти гроші в Україні – цілком реально. 90% великого іноземного бізнесу, об’єднаного в Американській торговельній палаті чи Європейській бізнес-асоціації, залишилося і далі працює в Україні, повідомив бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України. «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту. Він повідомив, що наразі, за їхніми кейсами, держава програє у 55-95% судів у податкових і митних справах.
На його думку, наразі бізнесмен може почуватися більше захищеним в українських судах. «Ми мали ряд таких кейсів, коли за дуже дрібні помилки штрафували фірми на два мільйони гривень, – згадує бізнес-омбудсмен. – Скажімо, ви – компанія, яка має кілька фургонів і склад пального, зареєстрованого умовно на вул. Тихого 41А. А в якомусь одному документі написано 41. І це вже штраф на мільйон гривень за приховування підакцизного складу, бо за адресою 41 його нема».
Роман Ващук радить підприємцям у подібних випадках звертатися до Ради бізнес-омбудсмена: «Якщо бізнес відчуває, що вас неправильно потрактували, приходите до нас, і ми через адміністративні провадження сверлимо мізки держоргану. У 64% випадків рішення ухвалюються на користь підприємства».
Вдалим прикладом такої співпраці Ващук назвав кейс деревообробної фірми «Кроноспан»з австрійським інвестиціями: «Їм донарахували кілька мільярдів податків, бо вважали, що їхні позики від материнської компанії були неринковими». Проте інспектор Ради Бізнесу довів протилежне, і нині компанія ефективно працює.
Раніше бізнес-омбудсмен Роман Ващук висловлював думку, що високий рівень корупції в системі державної митниці можливо подолати шляхом підвищення зарплат працівникам служби.
Також «Главком» повідомляв, що торік Рада бізнес-омбудсмена отримала 1191 скарг від компаній. Основні з них стосувалися податкових питань (61% від загальної кількості скарг бізнесу), дій правоохоронних органів (13%), дій державних регуляторів (7%), митних питань (6%), дій органів місцевого самоврядування (4%).Tweet