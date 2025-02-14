Бізнес закликає Держпродспоживслужбу припинити протиправні перевірки

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації повідомляють про перешкоджання їх діяльності у зв’язку з посиленням позапланових перевірок за дотриманням законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт EBA.

Такі перевірки здебільшого відбуваються на підставі звернень фізичних осіб та без належного обґрунтування.