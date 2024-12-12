Фінмоніторинг в банках: фінустанови назвали індикатори, за якими шукатимуть порушення

Раніше в банках не ділилися з бізнесом, як шукають порушення.

До речі, бізнес постійно цікавиться у банків, за якими критеріями оцінюють фінансові операції банки в процесі моніторингу. Однак частіше за все ці питання залишаються без відповіді. В банках зазначають, що це їх таємниця, при цьому у кожного банку власні індикатори.

В Меморандумі вказані індикатори, на які звертатимуть увагу банки. Хоча ці індикатори не виключають, що в кожному банку залишаться ще й власні. Однак, в Меморандумі передбачені індикатори:

спостерігається різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів (ФО, ФОП);

залишок за рахунком ФОП – “0” станом на початок та на кінець дня;

спостерігається нетипове збільшення кількості вхідних операцій на поточний рахунок ФОП від фізичних осіб у день у два рази і більше, що не відповідає особливостям ведення бізнесу;

спостерігається дроблення переказів, у тому числі круглими сумами від або на одного контрагента впродовж місяця (якщо інше не передбачено бізнес-моделлю бізнесу),

Вірогідно, в наступному році прибутковість банків значно впаде. Адже гривневі депозити через високу інфляцію в Україні стали непривабливими, гроші при такому способі зберігання обезцінюються.