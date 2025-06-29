Гід покупця: на що звернути увагу при виборі обладнання для SIP-телефонії

SIP-телефонія (Session Initiation Protocol) — це технологія, що кардинально змінила світ голосового зв’язку, перенісши його з традиційних телефонних мереж в інтернет. Часто ставлять питання: SIP-телефонія це ж те саме що й IP-телефонія? Якщо казати коротко — ні, це не зовсім те саме, але ці поняття настільки тісно пов’язані, що їх часто використовують як синоніми. Експерти компанії DEPS пояснюють ключову різницю та розповідають про нюанси цієї технології та про вибір обладнання.

IP-телефонія (або VoIP) — це загальна назва технології, що дозволяє передавати голос через IP-мережі (наприклад, інтернет). Це широкий термін, який описує сам принцип: перетворення аналогового голосового сигналу на цифрові пакети даних та їх відправлення через мережу. Будь-який дзвінок через інтернет, чи то у Viber, чи то в корпоративній мережі через ip телефон, є прикладом IP-телефонії.

SIP-телефонія — це один із способів реалізації IP-телефонії. SIP (Session Initiation Protocol) — це конкретний протокол, тобто набір правил та команд, який використовується для встановлення, керування та завершення сеансу зв’язку. Він не передає сам голос, а виступає як “сигналізація” — домовляється про з’єднання, узгоджує параметри дзвінка, а потім завершує його. Сам голос передається зазвичай іншим протоколом (RTP).

Плутанина виникає тому, що SIP став найпопулярнішим, найгнучкішим і найпоширенішим протоколом для IP-телефонії у світі. Існують й інші протоколи (наприклад, H.323 або IAX2), але сьогодні переважна більшість комерційних VoIP-рішень, офісних АТС та провайдерів використовують саме SIP. Через його домінування термін “SIP-телефонія” став практично синонімом “професійної IP-телефонії” для бізнесу.

Отже, правильно казати, що SIP-телефонія є формою IP-телефонії, так само як вантажні перевезення є формою автомобільних перевезень.

Еволюція та рушійні сили SIP

Розвиток SIP-телефонії пройшов шлях від нішевої технології для ентузіастів до глобального стандарту корпоративних комунікацій. Протокол, стандартизований на межі тисячоліть, спочатку приваблював можливістю економити на міжміських дзвінках. Однак справжній злет стався з поширенням швидкісного інтернету та розвитком хмарних технологій. Це дозволило перейти від експериментів до масового впровадження.

Головним драйвером технології, безперечно, є бізнес. Прагнення скоротити витрати, об’єднати комунікації (дзвінки, чати, відео) та забезпечити мобільність співробітників, особливо в епоху віддаленої роботи, зробило SIP-телефонію незамінною.

Цей попит підтримали постачальники послуг, які почали пропонувати гнучкі рішення на базі віртуальних АТС. Разом з тим, відмова операторів від застарілих аналогових мереж (PSTN) остаточно закріпила SIP як новий стандарт зв’язку.

Необхідне обладнання та інфраструктура

Для роботи SIP-телефонії потрібен набір програмних та апаратних компонентів, які можна розділити на дві основні групи, зазначають фахівці компанії:

Клієнтські пристрої

Це кінцеві точки, якими користуються співробітники. До них належать апаратні IP-телефони (схожі на звичайні, але підключаються до інтернет-мережі), софтфони (програми для дзвінків з комп’ютера чи смартфона) та VoIP-шлюзи (адаптери для підключення старих аналогових телефонів).

Це кінцеві точки, якими користуються співробітники. До них належать апаратні (схожі на звичайні, але підключаються до інтернет-мережі), (програми для дзвінків з комп’ютера чи смартфона) та (адаптери для підключення старих аналогових телефонів). Інфраструктура та сервіси

Це ядро системи. Центральним елементом є IP-АТС — “мозок”, що керує всіма дзвінками. Вона може бути фізичним сервером в офісі або, що сьогодні популярніше, хмарним сервісом від провайдера. Для виходу на зовнішні телефонні мережі використовується SIP-транк — віртуальний аналог міських ліній. А для захисту системи від зламів та забезпечення стабільності на межі мереж встановлюється граничний контролер сесій (SBC).

Ключові аспекти при виборі обладнання та послуг

Правильний вибір обладнання та провайдера є критичним для якості та безпеки зв’язку. Щоб не помилитися, варто звернути увагу на декілька ключових критеріїв, які зручно представити у вигляді таблиці.