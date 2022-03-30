Київрада ухвалила низку рішень для підтримки бізнесу столиці в часи війни

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Підприємство, що працює на комунальних площах, звільняється від орендної плати.

Київрада 30 березня провела засідання для підтримки бізнесу під час війни. Столичні депутати з моменту повномасштабного вторгнення Росії зібралися вже вдруге, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Київрада ухвалила низку рішень для підтримки бізнесу столиці в часи війни

Київ після обстрілу. Фото: надано ОПУ

Вирішено, що для пересувної торгівлі та ресторанних майданчиків плата за договорами зменшується до однієї гривні. Сплата пайової участі складатиме 50% від наявної.

Бізнес, що працює на комунальних площах, звільняється від орендної плати.

Паркувальним майданчикам нададуть пільги від міста.

Рекламним компаніям на площинах у Києві за соціальну та патріотичну рекламу також нададуть пільги.

«Ми розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що буде працювати», – повідомив Кличко.

Нагадаємо, столична влада закликає відновити роботу всього бізнесу в Києві, який має змогу це зробити. Киян просять сплачувати за комунальні послуги, щоб місто функціонувало як зазвичай, а працівники сфери могли отримувати зарплати. // LB.ua

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