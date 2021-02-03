Комісія з грального бізнесу видала першу ліцензію на онлайн-казино
Дозвіл на організацію азартних ігор отримала фірма «Спейсикс»
Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала першу ліцензію на онлайн-казино, задовольнивши заяву ТОВ «Спейсикс».
Про це йдеться в рішенні комісії №34 від 2 лютого.
Компанія тепер може легально здійснювати «діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет».
Власником зареєстрованого у травні 2020 року ТОВ «Спейсикс» в державних реєстрах вказано Сергія Потапова.
Як вказує «НВ», компанія «Спейсикс» є власником торгової марки «Космолот».
Нагадаємо, що в 2020 році в Україні було прийнято закон, який легалізує роботу казино та гральних автоматів.
Закон не розглядає як азартні ігри лотереї, спортивний покер, більярд і боулінг.
У жовтні Кабмін призначив головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на «Іграх Нескорених» в Нідерландах.
Гральний бізнес в Україні був офіційно заборонений протягом 11 років. // LB.ua