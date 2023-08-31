Компанія Amazon подовжила пільгові умови для українських підприємців ще на рік

Компанія Amazon продовжила на рік пільгові умови для українців — підприємці надалі реалізовуватимуть товари на Amazon з 0% реферальною комісією. Це податок, який становить 7−17%, його необхідно сплачувати за кожен проданий товар.

Про це повідомила пресслужба міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що торік з ініціативи Мінцифри компанія Amazon спростила умови для українського бізнесу. Пільгові умови продовжили до вересня 2024 року.

Вдячні партнерам за підтримку українських підприємців.

«Рішення Amazon допоможе українському бізнесу активніше розвиватися, масштабуватися на міжнародний рівень та підсилювати бренд України за кордоном. Дякую компанії за те, що відгукнулася на нашу пропозицію про скасування комісії для українців минулого року та продовжила термін до вересня 2024-го. Підтримка технологічних гігантів дуже важлива для України», — написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше повідомлялося, що Amazon, Marriott і Hilton зобов’язалися працевлаштувати тисячі українських біженців у Європі. // NV