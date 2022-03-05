Компанія Samsung зупиняє поставки смартфонів і чіпів до Росії

Продажі смартфонів у Росії становлять близько 4% її світового доходу Samsung від цього сегменту.

Південнокорейська компанія Samsung призупинила поставки продукції в Росію через поточні геополітичні події.

Як повідомила компанія виданню Bloomberg, там активно стежать за складною ситуацією, пов’язаною із війною Росії проти України.

Експорт усієї продукції Samsung, починаючи від чіпів і закінчуючи смартфонами та побутовою електронікою, був призупинений, зазначає джерело, знайоме з цим питанням.

«Наші думки з усіма, хто постраждав, і наш пріоритет — забезпечити безпеку всіх наших співробітників та їхніх сімей», — йдеться в заяві Samsung.

Компанія пожертвує 6 мільйонів доларів, у тому числі 1 мільйон доларів на споживчу електроніку, на гуманітарні заходи в регіоні.

Bloomberg зазначає, що Samsung є провідним продавцем смартфонів у Росії з часткою ринку, що трохи перевищує 30%. Продажі смартфонів у Росії становлять близько 4% її світового доходу від цього сегменту. // УНІАН