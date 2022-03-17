«Леруа Мерлен» продовжує працювати з окупантами і заблокувала українські корпоративні акаунти

Українцям обіцяли відновити доступ після 15 березня, але так цього і не зробили.

Компанія «Леруа Мерлен», яка спеціалізується на продажі товарів для будівництва, ремонту та саду, заблокувала українські корпоративні акаунти співробітників. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на HR-директорку «Леруа Мерлен Україна» Людмилу Дзюбу.

«Ми, 800 співробітників «Леруа Мерлен Україна», залишилися відрізаними від усіх корпоративних засобів зв’язку. В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які її потребують. У нас немає можливості закрити численні заявки від волонтерів і захисників України, оскільки доступ до файлів виявився закритим», — повідомила Дзюба.

Вона зазначила, що компанія обіцяла відновити доступ 15 березня, але так цього і не зробила.

«Леруа Марлен Україна» входить у міжнародну групу компаній ADEO. Раніше ADEO заявила, що не має наміру припиняти роботу на території Росії. У відповідь на таке рішення материнської компанії в українському офісі зазначили, що вважають «за свій обов’язок в жодному разі не залишати спроби переконати материнську компанію у їхньому болючому для нас рішенні». // LB.ua