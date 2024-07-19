lifecell оцінює вимоги Держспецзв’язку безперебійного живлення мереж зв’язку як «украй складні»

Інвестиції lifecell – третього за величиною оператора мобільного зв’язку – у забезпечення інфраструктури альтернативними джерелами живлення досягли майже 1 млрд грн з осені 2022 року, але, незважаючи на це, нові вимоги Держспецзв’язку (Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, НЦУ) компанія оцінює як “украй складні”, повідомила пресслужба компанії.

“Ми підтримуємо необхідність забезпечити безперервність зв’язку для абонентів, особливо під час війни. Компанія намагатиметься робити все, щоб поліпшити ситуацію з автономним живленням нашого обладнання та наявністю зв’язку під час відключень. Ми працюємо над цим із 2022 року і будемо продовжувати це робити. Що стосується нових умов, прописаних у розпорядженні НЦУ – терміни і вимоги вкрай складні, зараз ми аналізуємо всю інформацію”, – йдеться у відповіді lifecell на запит агентства “Інтерфакс-Україна” з проханням прокоментувати розпорядження НЦУ (при Держспецзв’язку), згідно з яким оператори мобільного зв’язку повинні забезпечити джерелами альтернативного живлення 60% базових станцій до 1 жовтня і 100% до 1 лютого 2025 року.

У компанії повідомили, що вже більше половини всіх базових станцій lifecell в Україні – понад 5 тис. – обладнано новими літієвими батареями.

“Ці батареї витривалі й можуть підтримувати роботу базових станцій до 4-8 годин за відсутності стаціонарного живлення та помірного навантаження на мережу. До того ж, такі батареї заряджаються в кілька разів швидше”, – повідомили в пресслужбі.

Водночас в lifecell уточнили, що ресурсу батарей вистачає на різну тривалість часу, залежно від часу між знеструмленнями в кожній конкретній місцевості. Батареям потрібно встигнути повністю зарядитися до чергового відключення.

“Наприклад, якщо немає електроенергії протягом 10 годин, потім 2 години вона є і знову вимикається – батареї просто не встигнуть зарядитися. Впливає також показник кількості активних абонентів, які перебувають поруч, і гаджетів, які підключаються до тієї самої базової станції, і наскільки інтенсивно ці абоненти навантажують мережу. Погодні умови також впливають на виснаження батареї, адже системи охолодження також споживають електроенергію”, – пояснили в пресслужбі оператора.

Ще близько 1,7 тис. базових станцій lifecell забезпечені альтернативним енергопостачанням за допомогою генераторів (стаціонарних, мобільних, партнерських).

У компанії наголосили, що за допомогою тільки генераторів неможливо зарезервувати більшу частину обладнання. Їм потрібне постійне обслуговування: люди, які встановлюють, заправляють, налаштовують. Крім того, не кожну базову станцію можна живити від генератора. У низці місць їхнє використання заборонено, наприклад, у містах зі щільною забудовою на дахах будинків. Близько 80% базових станцій мережі lifecell встановлено на дахах будинків, а в містах ця частка сягає близько 90%, уточнили у пресслужбі.

Відповідно до розпорядження № 539/2344 “Про внесення змін до розпорядження НЦУ 154/1959 щодо забезпечення стійкості електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану”, оператори мають забезпечити працездатність електронних комунікаційних мереж в умовах планового, аварійного та незапланованого (вимушеного) відключення електропостачання інфраструктури за рахунок власних або орендованих технічних засобів (електрогенераторних установок, акумуляторних батарей).

До 1 жовтня 2024 року мають бути забезпечені 60% базових станцій (БС) мобільного зв’язку, які розташовані в межах кожної області. До 1 листопада – 70% БС, до 1 грудня – 80% БС, до 1 лютого 2025 року – 100% БС.