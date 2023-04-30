Малий та середній бізнес України отримає $25 млн. інвестицій від США

У Києві делегація США, яка включає генерального директора Міжнародної фінансової корпорації розвитку Скотта Натана та представників USAID, підпишуть договір з президентом Володимиром Зеленським про інвестицію в 25 млн. доларів у Horizon Capital для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter.

Зазначається, що делегація зустрілась з українськими чиновниками для офіційної церемонії підписання договору.

“Тепло привітали в Києві генерального директора Міжнародної фінансової корпорації розвитку США Скотта Натана, помічника адміністратора USAID Europe/Eurasia Ерін МакКі та координатора допомоги Державного департаменту у Європі Марію Лонгі для підписання з Президентом Володимиром Зеленським договору про $25 млн. інвестицію Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) у Horizon Capital для допомоги малому та середньому бізнесу, що швидко розвивається”, – йдеться у дописі.

Тепло привітали в Києві генерального директора @DFCgov Скотта Натана, помічника адміністратора @USAIDEurope Ерін МакКі та координатора допомоги @StateDept у Європі Марію Лонгі для підписання з @Zelenskyyua договору про $25 млн. інвестицію 🇺🇸 Міжнародної фінансової корпорації… pic.twitter.com/FjeryPYZ8e — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 29, 2023

Нагадаємо:

Україна отримає через Світовий банк ще 1,25 млрд. доларів на потреби у сфері охорони здоров’я, служби надзвичайних ситуацій та, освіти від Агентства міжнародного розвитку США.

Американська компанія Horizon Capital змогла залучити 254 млн. доларів для інвестицій в українські компанії через свій фонд Horizon Capital Growth Fund IV. // Економічна правда