Nestle продовжить роботу з окупантами-вбивцями

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поговорив з головним виконавчим директором Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в росії.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль написав у Твітері.

«Поговорив з CEO Nestle Шнайдером про неетичність роботи компанії в росії. На жаль, не знайшов порозуміння», — зазначив Прем’єр.

За словами Шмигаля, «робочі місця та податки, сплачені у бюджет країни-террориста, — це фінансування вбивств беззахистних дітей та жінок».

«Сподіваюсь, Nestle змінить своє рішення», — наголосив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 15 березня Президент Володимир Зеленський сказав на Joint Expeditionary Force, що багато світових компаній досі не пішли з російського ринку.