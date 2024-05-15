«Офіс генпрокурора збрехав»: бізнес вимагає пояснень піару про нібито закриття справ

Дані в звітах ОГПУ, як мінімум, суперечливі.

Громадський рух «Маніфест 42», що створений бізнесом для свого захисту від силовиків, чиновників та суддів, вимагає від Офісу генпрокурора оприлюднити номери «закритих справ» проти бізнесу. Також організація звернулася до президента Володимира Зеленського з пропозицією ініціювати перевірку інформації, оприлюдненої ОГПУ, на предмет маніпуляції та вжити заходів. Про це йдеться у заяві «Маніфест 42», повідомив Forbes.ua.

У заяві зазначається, що жодна справа, яка перебуває на контролі громадського руху не закрита.

В організації пояснили, що у звіті про проведення тримісячного аудиту Офіс генпрокурора повідомив про ніби-то закриття 1218 справ проти бізнесу. Потім Бюро економічної безпеки повідомило про закриття понад 200 кримінальних проваджень. Водночас у періодичному звіті на офіційному сайті Офісу генпрокурора повідомляється, що протягом січня-квітня 2024 року БЕБ закрило лише девʼять справ.

«Подібні дивні розбіжності спостерігаються й у звітах інших правоохоронних органів. У звʼязку з цим ОГПУ має негайно опублікувати розʼяснення щодо очевидних ознак маніпулювання даними», – вважають у «Маніфест 42».

Позицію бізнесу підтримав й народний депутат Ярослав Железняк: «Спочатку Генпрокуратура виходить з мега-піаром, що такі ж молодці і закрили 19% справ проти бізнесу… Це підхватує навіть ОП як піар, а бізнесу продають як перемогу… Але потім «карета перетворюється у тикву» і навіть та ж сама статистика і відповіді на мої запити показує, що цифра 19% була банально намальована з повітря і це була навіть не маніпуляція, а просто тупий піар і обман». // Дзеркало тижня