Оприлюднено перелік компаній та ФОПів, чий бізнес в цьому році перевірить податкова

Наразі до візиту податківців слід готуватися 6779 компаніям, чверть з яких — ФОПи.

У 2022 році Державна податкова служба проведе перевірки в 6779 компаніях, понад 25% з яких — ФОПи. План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2022 рік оприлюднили на сайті ДПС.

Наразі до візиту податківців слід готуватися 6779 компаніям, зокрема, й ФОПам. У план на 2022 рік потрапило 1711 приватних підприємців, 5068 – платників податків – юридичних осіб, а також фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів.

До перевірок відбирався бізнес, що містить перелік ризик-факторів, визначених “Порядком формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків”, передає zn.ua.

Зокрема, високий ризик проведення перевірок мають компанії:

у яких рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50%, ніж у середньому по галузі;

що мають відносини з контрагентами, які перебувають у розшуку або ліквідовані — якщо сума операцій більша за 5% від усього обсягу операцій, але не менша за 100 тисяч грн;

про які є інформація щодо ухилення від оподаткування;

які мають ознаки фіктивності;

реєстрацію яких скасовано у судовому порядку;

стосовно яких встановлено факт неподання податкової звітності протягом двох податкових (звітних) періодів;

які перебувають у розшуку;

які визнані банкрутами.

Дізнатися, чи заплановані перевірки Податкової служби щодо вашого бізнесу можна у переліку перевірок, оприлюднених ДПС.

Крім цього, інформацію можна отримати через платформу відкритих даних Опендатабот (у телеграмі й вайбері). Для цього достатньо ввести назву або код компанії. // Діло