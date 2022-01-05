Оприлюднено перелік компаній та ФОПів, чий бізнес в цьому році перевірить податкова
Наразі до візиту податківців слід готуватися 6779 компаніям, чверть з яких — ФОПи.
У 2022 році Державна податкова служба проведе перевірки в 6779 компаніях, понад 25% з яких — ФОПи. План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2022 рік оприлюднили на сайті ДПС.
Наразі до візиту податківців слід готуватися 6779 компаніям, зокрема, й ФОПам. У план на 2022 рік потрапило 1711 приватних підприємців, 5068 – платників податків – юридичних осіб, а також фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів.
До перевірок відбирався бізнес, що містить перелік ризик-факторів, визначених “Порядком формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків”, передає zn.ua.
Зокрема, високий ризик проведення перевірок мають компанії:
- у яких рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50%, ніж у середньому по галузі;
- що мають відносини з контрагентами, які перебувають у розшуку або ліквідовані — якщо сума операцій більша за 5% від усього обсягу операцій, але не менша за 100 тисяч грн;
- про які є інформація щодо ухилення від оподаткування;
- які мають ознаки фіктивності;
- реєстрацію яких скасовано у судовому порядку;
- стосовно яких встановлено факт неподання податкової звітності протягом двох податкових (звітних) періодів;
- які перебувають у розшуку;
- які визнані банкрутами.
Дізнатися, чи заплановані перевірки Податкової служби щодо вашого бізнесу можна у переліку перевірок, оприлюднених ДПС.
Крім цього, інформацію можна отримати через платформу відкритих даних Опендатабот (у телеграмі й вайбері). Для цього достатньо ввести назву або код компанії. // ДілоTweet