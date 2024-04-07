Податківці систематично затримують відшкодування ПДВ бізнесу – Мінфін

При цьому в Україні є дієвий механізм швидкого і зручного відшкодування ПДВ.

Нагадаємо, упродовж минулого року Податкова служба відшкодувала лише 63% від того, що заявляли на відшкодування ПДВ його платники. Загалом, найгірші показники відшкодування ПДВ за останні 4 роки зафіксовано у 2022 році – лише 48% від затребуваних сум, а найкращі – у 2020-му: 97% від запитаного.

Порядок ведення Реєстру з відшкодування ПДВ, зокрема, передбачає:

формування та ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування здійснюється на підставі баз даних ДПС та Казначейства;

визначення чітких даних, які відносяться до такого реєстру;

автоматичне внесення заяв до реєстру, що здійснюється протягом операційного дня у хронологічному порядку надходження таких заяв;

проведення Казначейством бюджетного відшкодування ПДВ на підставі даних реєстру;

публікацію реєстру на офіційному веб-сайті Міністерства.

Всю вхідну інформацію в реєстр формує та вносить ДПС на підставі заяв бізнесу, закріплюючи електронним цифровим підписом. Після цього на узгодження суми відводиться не більше 30 днів (у передбачених законом випадках – 60 днів).

В окремих випадках, передбачених пунктом 200.12 статті 200 Податкового кодексу України, відбувається автоматичне узгодження сум до відшкодування на наступний робочий день після закінчення зазначених строків.

Однак на період дії воєнного стану доступ до публічних електронних реєстрів обмежений, що і створює поживне середовище для корупціонерів. // Дзеркало тижня