Рада прийняла постанову, яка гарантує підрядникам Міноборони компенсацію економічно обґрунтованих витрат

Таким чином фактично усуваються висновки Держаудитслужби про те, що прибуток підрядників Міноборони є збитками держави.

Сьогодні, 21 вересня, Верховна Рада прийняла постанову 10071, яка гарантує виконавцям держконтрактів Міноборони компенсацію економічно обґрунтованих витрат.

“За” проголосували 306 депутатів.

Таким чином, Верховна Рада постановила Кабінету Міністрів гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із їх виконанням, а також суми прибутку (постачальницької винагороди) у складі вартості (ціни) товарів, робіт і послуг оборонного призначення, відповідно до умов державних контрактів.

Нагадаємо, декілька днів тому Державне конструкторське бюро “Луч” звернулося з офіційними листами з проханням врегулювати відповідно до законодавства висновки Держаудитслужби щодо заборони на прибуток підприємств, які виконують замовлення міністерства оборони. Раніше Держаудитслужба повідомила, що прибуток підприємств, які працюють з МО, це збитки держави.

У вересні Мінекономіки спростувало висновки Держаудитслужби щодо відсутності права на прибуток у постачальників Міноборони. Мінекономіки пояснило, що відповідна постанова Кабміну не стосувалась порядку формування прибутку, а тільки калькуляції та скорочення документообігу.

Наприкінці червня Державна аудиторська служба перевірила контракти Міноборони та заявила про порушення в них на 2,5 млрд гривень. На думку служби, українські виробники, що співпрацюють із міністерством, не повинні закладати прибуток у контракти з державою. ДАСУ вимагає повернути ці 2,5 млрд гривень. На що на той час міністр оборони Олексій Резніков заявив, що висновок Держаудитслужби про порушення на 2,5 млрд – це спроба “заборонити” прибуток українських компаній.

“Хтось прийшов до «проривної» думки, що українські постачальники Міноборони – і державні, і приватні, які забезпечують армію – не мають права на прибуток. Взагалі. Саме українські – на іноземних цей «новаторський» підхід чомусь не поширюється”, – зазначив Резніков. // LB.ua