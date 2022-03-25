Російський олігарх Авен: Зруйновано все, що ми будували 30 років

Російський бізнесмен Пьотр Авен після введення проти нього санкцій ЄС та Великої Британії заявив, що йому не вистачить коштів оплачувати базові рахунки.

Про це він розповів виданню Financial Times.

«Чи можу я дозволити собі [оплачувати] прибиральницю або водія? Я сам не вожу машину… Можливо, моя падчерка водитиме. Ми не розуміємо, як виживати», – сказав Авен, який зараз перебуває у Лондоні.

Йому належить дворівнева квартира у престижному районі Сент-Джеймс, а також особняк у передмісті. Його права володіння нерухомістю було заморожено, як і банківські рахунки та інші активи в рамках санкцій.

За даними газети, протягом 20 днів Авена можуть вислати з Великої Британії (у нього є латвійське та російське громадянства, а також американська віза), однак він хоче залишитися в країні.

«Якщо я поїду [з Великобританії], у мене вже не буде можливості повернутися», – пояснив він.

«Моє життя змінилося за одну ніч. Наш бізнес повністю зруйнований. Все, що ми будували 30 років, зараз повністю зруйновано. І ми якось маємо розпочати нове життя», – сказав Авен.

На тлі санкцій Авен вийшов зі складу ради директорів Альфа-банку, а також зі складу ради директорів благодійної організації Genesis Philanthropy Group.

Він та Михаїл Фрідман, який є співвласником інвесткомпанії LetterOne та «Альфа-Груп» і теж потрапив під санкції, пообіцяли оскаржити обмеження. Бізнесмени вважали санкції необґрунтованими і здатними завдати «невиправданих збитків» співробітникам, клієнтам, партнерам та бізнесу.

У розмові з Financial Times Авен відкинув звинувачення у тому, що він «близький до Путіна». Він пояснив, що ведення бізнесу в Росії передбачає контакти із президентом.

«Це дуже дивно – опинитися під санкціями, бо ти зустрічався із президентом. Ми намагаємося бути абсолютно поза політикою. Під час зустрічей із Путіним я представляв «Альфа-Груп», але зовсім не себе особисто», – пояснив бізнесмен.

У середині березня Михаїл Фрідман заявляв, що автори санкцій не розуміють, «як насправді працює влада у Росії». Він пояснив, що якщо мета ЄС полягає в тому, щоб змусити бізнесменів вплинути на президента Росії з тим, щоб він припинив війну в Україні, зробити це неможливо.

Бізнесмен також розповів, що після введення санкцій його банківська карта виявилася заблокованою, а йому необхідно було вимагати у британської влади дозвіл на витрати грошей.

Фрідман назвав себе «полоненим» і зазначив, що не розуміє, як жити далі. При цьому він визнав, що його проблеми – «насправді ніщо» в порівнянні з війною в Україні. // Економічна правда