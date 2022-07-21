Розміщення мобільних точок торгівлі у Києві чекають зміни: проєкт рішення Київради

Офіційна версія змін – це удосконалення та спрощення процедури проведення торгів.

У Києві під час війни право на розміщення торгівельних палаток та пересувних кав’ярень можна буде отримати за результатами аукціонів в Prozorro.Продажі. Про це повідомляє сайт міськради Києва.

«Основною метою прийняття проекту рішення є удосконалення та спрощення процедури проведення торгів на право розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі на території міста Києва», — так пояснюють необхідність прийняття рішення його автори.

Планується, що договори щодо розміщення можуть укладатися на строк до трьох років. Строки дії договорів після їх закінчення не продовжуються.

З такою ініціативою виступили радник міського голови Дмитро Білоцерковець та заступник Кличка Валентин Мондриївський.

Хто буде укладати договори – поки що не відомо. Але за інформацією сайту КиївВлада, цим може займатися КП «Міський магазин». Це підприємство вже відповідає за організацію значної частини сфери вуличної торгівлі за результатами торгів на сайті «Української універсальної біржі». Тим більше, що Білоцерковець та Мондриївський одночасно з поданням проєкту рішення щодо Prozzoro зареєстрували ініціативу щодо перейменування цього КП на «Прозорий Київ».

На сьогодні розміщення пересувної та сезонної торгівлі у Києві регулюється розпорядженням Київської міськдержадміністрації №300 від 2 квітня 2015 року. Згідно з цим документом, міськрада своїми окремими розпорядженнями визначає місця для розміщення палаток та пересувних кав’ярень, після чого КП «Міський магазин» проводить спеціальні торги.

Спроби запровадити «продаж» майданчиків через ProZorro.ПРОДАЖІ вже були. Наприклад, це намагалися зробити у вересні 2017 року. Та й у червні минулого року був зареєстрований проєкт регуляторного акту щодо цього. Але нову систему так і не запровадили.

Які проблеми були

За висновками аудиту, якій проходив за період з 1 січня 2020 – 2 лютого 2021 років, виявилися проблеми КП «МІСЬКИЙ МАГАЗИН» щодо надання дозволів на розміщення об’єктів торгівлі. Більшість з зауважень були враховані:

із нез’ясованих причин КП «Міський магазин» в 2020 році не забезпечило проведення торгів на право розміщувати об’єкти сезонної торгівлі в Києві за 251 адресою, чим втратило можливість отримати щонайменше 2 008 тис. грн;

виявлено в паркових зонах Києва факти несанкціонованого (без дозвільних документів чи відповідних договорів) розміщення 17 засобів та об’єктів пересувної та сезонної торгівлі. Це створило нерівні умови для учасників ринку, а підприємство могло втратити 476 тис. грн;

з 565 локацій, які виставлялися на аукціони і за результатами яких договори не укладалися, близько 20% лотів повторно не розігрувалися. Це значно зменшило перспективу укладення договорів і отримання доходів;

підприємство не застосовувало штрафи у 34 випадках. Через це впала платіжна дисципліна, наслідком чого було більш ніж 40% зростання протягом 2020 року дебіторської заборгованості до 2,14 млн грн, втрата можливості отримати додаткові надходження у сумі 403,8 тис. грн та ризик втрат таких коштів – 276,9 тис. грн.

В аудиторському звіті за період 2020 – І півріччя 2021 йдеться про те, що перевірка не знайшла документального підтвердження організації торгів по 60 договорах. Це могло призвести до недоотримання підприємством 299,9 тис. грн.

Також, аудиторам було не зрозуміло, як становище підприємства покращили придбані у 2019 році 12 електромобілів. Такі питання виникли через відсутність майданчиків для надання послуг користування електромобілів. Крім цього, електромобілі були задіяні протягом 2020 — І півріччя 2021 року лише одного разу. А починаючи з 1 липня 2021 року електрокари взагалі були виведені з експлуатації і одне авто у 2020 році було списано. Аудитори встановили, що станом на 30 червня 2021 року витрати на придбання та ремонт електромобілів перевищували доходи, отримані від їх використання на суму 11,6 тис. грн.

Дізнатися про те, за що брав хабар у 1,26 млн грн депутат «Слуги народу» в Київській міській раді Владислав Трубіцин і як це стосується мобільних точок торгівлі можна тут.

Олена Скобцева, Інформатор Гроші