Страхування воєнних ризиків для бізнесу – гарант залучення іноземних інвесторів в Україну

Відбулася зустріч Першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра економіки Юлії Свириденко з Віце-канцлером, Федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком, представниками великих німецьких компаній, профільними міністерствами. У заході взяв участь заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик. Серед питань, що обговорювалися − залучення німецького бізнесу у процес відновлення України, механізми підтримки іноземних інвесторів та страхування воєнних ризиків.

Україна зацікавлена у якнайшвидшому залученні іноземних інвестицій у відновлення країни та ключових галузей економіки, не чекаючи закінчення війни. Для інвесторів надважливим питанням є страхування воєнних ризиків, тож нині український Уряд працює над варіантами його вирішення. Один з них − створення цільового міжнародного трастового фонду, що дозволить залучити до страхування експортно-кредитні агентства країн G7, багатостороннє агентство з гарантування інвестицій MIGA, американську корпорацію з фінансування міжнародного розвитку DFC.

«Іноземні інвестори зацікавлені в залученні інвестицій в аграрний сектор України навіть зараз. Однак реалізація цього процесу можлива лише за умови страхування воєнних ризиків для бізнесу. Серед пріоритетних напрямів – розвиток глибокої переробки в агропромисловому комплексі та розвиток біоенергетики», − пояснив Денис Башлик.

Окрім цього, представники німецького бізнесу висловили зацікавленість в інвестуванні у сферу хімічної промисловості, металургії та інфраструктури. Незалежно від створення трастового фонду, німецький уряд готовий страхувати воєнні ризики для своїх інвесторів, тож вже сьогодні понад 20 таких інвестиційних проектів перебувають в обробці та можуть бути затверджені найближчим часом.

Пресслужба Мінагрополітики