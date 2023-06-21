У «Дії» повноцінно запрацювала послуга автоматичного закриття ФОП
Закрити бізнес можна на порталі Дія без участі реєстратора.
Міністерство цифрової трансформації заявило, що тепер на порталі “Дія” можна автоматично закрити ФОП без участі реєстратора.
Про це Мінцифри повідомляє у Telegram.
“Хочете закрити бізнес? Тепер це можна зробити за 1 секунду на порталі Дія без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, усе автоматично”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що скористатися послугою можуть:
- фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;
- підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.
Щоб закрити ФОП, потрібно: авторизуватися на порталі Дія – Обрати послугу – Автоматичне закриття ФОП. Далі – натиснути Подати заяву. Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР.
“Перевірте, чи всі дані правильні. Підпишіть заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи”, – пояснили в міністерстві. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації. // LB.uaTweet