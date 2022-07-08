Український бізнес не штрафуватимуть за прострочення звітності
Норма діятиме на період війни та протягом трьох місяців після.
Верховна Рада ухвалила законопроект №7378, який звільняє бізнес від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування.
Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у Telegram.
«Відтепер оприлюднити фінансову звітність разом із відповідними звітами за весь період можна на своїй вебсторінці або своєму вебсайті протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення», — пояснила Шуляк.
Додається, що юридичні особи також не будуть нести відповідальність за порушення строків оприлюднення:
- річної консолідованої фінансової звітності;
- аудиторських звітів;
- звітів про управління;
- консолідованих звітів про управління;
- звітів про платежі на користь держави;
- консолідованих звітів про платежі на користь держави.