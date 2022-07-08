Український бізнес не штрафуватимуть за прострочення звітності

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Норма діятиме на період війни та протягом трьох місяців після.

Верховна Рада ухвалила законопроект №7378, який звільняє бізнес від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування.

Бізнес не штрафуватимусь за прострочення звітності / фото ua.depositphotos.com

Бізнес не штрафуватимусь за прострочення звітності / фото ua.depositphotos.com

Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у Telegram.

«Відтепер оприлюднити фінансову звітність разом із відповідними звітами за весь період можна на своїй вебсторінці або своєму вебсайті протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення», — пояснила Шуляк.

Додається, що юридичні особи також не будуть нести відповідальність за порушення строків оприлюднення:

  • річної консолідованої фінансової звітності;
  • аудиторських звітів;
  • звітів про управління;
  • консолідованих звітів про управління;
  • звітів про платежі на користь держави;
  • консолідованих звітів про платежі на користь держави.

УНІАН

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