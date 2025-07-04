Український бізнес знову подаватиме звітність: що зміниться з 5 липня
Звітність дасть змогу оцінити реальний стан підприємств та відстежувати ринок праці.
Закон про відновлення статистичної звітності набирає чинності з 5 липня. Так, українські підприємства знову обовʼязково подаватимуть звітність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Держстат.
Як зазначається, рішення повертає до життя системний збір статистичних даних, без яких неможливо оцінити реальний стан підприємств, відслідковувати ринок праці, розуміти структурні зміни в економіці та суспільстві та ухвалювати ефективні рішення для відновлення та розвитку України.Tweet