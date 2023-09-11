Українці вважають корупцію головною перешкодою для підприємництва – опитування

Корупція сприймається українцями як найбільша перешкода для розвитку підприємництва у країні – про це заявили 47% опитаних.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Водночас 37% опитаних назвали найбільшою перешкодою руйнування, завдані війною, 36% – неадекватну систему податкового адміністрування і контролю, 36% – слабку підтримку з боку держави.

“Показово, що проблеми, які напряму залежать від якості державного управління, посідають три з чотирьох перших позицій, які, на думку українців, заважають розвитку підприємництва.

Водночас наступними за негативним впливом на підприємництво йдуть відтік фахівців і підприємців за кордон (29%) та відтік працівників за кордон (28%)”, – йдеться у повідомленні.

При цьому корупцію як перешкоду для підприємництва дещо частіше згадували на сході (55%) та рідше на заході (43%) країни. Так само із заходу (30%) на схід (43%) помітно зростає критичне ставлення до податкового контролю.

“Респонденти східних (40%) та південних областей (33%) частіше згадували про відтік фахівців та підприємців за кордон, ніж у західних (22%) та центральних регіонах (27%), які менше постраждали від воєнних дій. Така ж ситуація склалася і з відтоком працівників: про це частіше згадували на сході (37%) та півдні країни (31%), ніж на заході (25%) та в центрі (24%)”, – свідчать результати опитування.

Також автори опитування зазначають, що в суспільстві панує недовіра до українських агентів повоєнної економічної та інфраструктурної відбудови.

Так, у липні 2023 року лише 17,5% опитаних погодилися з думкою, що державні українські компанії та банки можуть ефективно і без корупції здійснити повоєнну відбудову країни.

Рівень довіри до українських приватних компаній та банків ще нижчий – 8%.

“Наразі найбільші, проте так само невисокі показники довіри, мають великі західні компанії та банки (28%) та міжнародні фінансові організації, такі як МВФ та Світовий банк (19%).

Найменшу довіру мають великі незахідні компанії та банки (Китай, ОАЕ, Саудівська Аравія) – лише 3% респондентів”, – йдеться у повідомленні.

Опитування здійснювалося методом face-to-face з 3 по 17 липня 2023 року в усіх регіонах України, окрім АР Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей.

У Запорізькій та Харківській областях опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України, та на яких не ведуться бойові дії. Опитано 2011 респондентів віком від 18 років. // Економічна правда