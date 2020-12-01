Введение кассовых аппаратов для ФОПов отложили законом

Верховная рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов.

Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4439-д.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 319 нардепов.

Этот закон отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй — четвертой групп. Объем их дохода в течение календарного года не должен превышать предельный объем дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Документ определяет предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, исходя из установленных законом размеров минимальной заработной платы.

Исключаются нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу. Речь идет о так называемом кэшбэке.

Также отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (прро).

До 1 января 2022 года пролонгируется применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.