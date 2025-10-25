Як інфлюенсери захоплюють рекламні бюджети та кидають виклик традиційним медіа

Великі компанії, які колись вкладали мільйони у телевізійні прайм-тайми та розвороти у глянцевих журналах, сьогодні все частіше замовляють рекламу у блогерів з Instagram та TikTok. Це не тимчасова мода, а фундаментальний зсув у рекламній індустрії, відомий як інфлюенсер-маркетинг. Цей тренд, що народився зі зміною довіри аудиторії та її переходом у смартфони, вже становить серйозну загрозу для “великих медіа” через масовий відтік рекламних бюджетів. Проаналізуймо, як виник цей ринок, чому він настільки ефективний, і які його перспективи.

Чому бренди йдуть до блогерів?

Перехід від моделі «реклама у ЗМІ» до моделі «реклама у лідера думок» зумовлений кількома ключовими факторами, які традиційні медіа не можуть ігнорувати, зазначають експерти порталу blgr.com.ua.

Класична реклама сприймається як прямий продаж. Натомість рекомендація від інфлюенсера, за чиїм життям аудиторія стежить щодня, виглядає як порада друга. Навіть із позначкою “реклама”, рівень довіри залишається значно вищим.

Телеканал має широку, але розмиту аудиторію. Блогер, який знімає огляди лише на вудки для риболовлі, має вузьку, але на 100% цільову аудиторію. Для виробника вудок така реклама незрівнянно ефективніша, адже забезпечує вище повернення інвестицій (ROI).

Сучасний споживач навчився інстинктивно ігнорувати рекламні блоки. Нативна інтеграція продукту в контент блогера (наприклад, використання косметики у макіяжі чи ноутбука в роботі) оминає цей захисний механізм.

Бренди йдуть туди, де є увага їхніх клієнтів. А ця увага вже давно перемістилася з телевізорів у стрічки YouTube, Instagram та TikTok.

Коротка історія сходження

Цей ринок не виник за один день, а формувався поступово, паралельно з розвитком соціальних мереж:

Ранні 2000-ні

Перші «лідери думок» з’являються на форумах та у текстових блогах (на кшталт LiveJournal). Монетизація ще хаотична.

Поява відеоблогінгу дає старт першим “ютуберам”, які збирають мільйонні аудиторії. Бренди помічають, що огляди гаджетів чи косметики безпосередньо впливають на продажі.

Платформа стає ідеальним майданчиком для візуальних індустрій (мода, краса, їжа, подорожі). Саме тут термін «інфлюенсер» закріплюється остаточно.

Ринок професіоналізується. З’являються спеціалізовані агентства, чіткі прайс-листи, а великі компанії починають виділяти окремі, значні бюджети на інфлюенсер-маркетинг, свідомо переміщуючи їх з телебачення та преси.

Загроза для «великих медіа»

Для традиційних ЗМІ (ТБ, радіо, преса) цей тренд є прямою та екзистенційною загрозою з трьох причин:

Відтік рекламних бюджетів (Головна загроза)

Гроші, які раніше гарантовано йшли на телеканали та у журнали, тепер розподіляються. Бюджет на маркетинг не гумовий; якщо $1 мільйон йде до блогерів, це означає, що $1 мільйон не отримав якийсь телеканал. Фрагментація аудиторії

Раніше для охоплення 10 мільйонів людей потрібно було купити рекламу на 2-3 провідних телеканалах. Зараз ці 10 мільйонів людей дивляться 500 різних блогерів. Великі медіа втратили монополію на масову увагу. Втрата молоді

Найбільш платоспроможна в майбутньому аудиторія (Gen Z та молоді міленіали) практично не дивляться традиційне телебачення, але проводять години в TikTok та YouTube. Для брендів, орієнтованих на молодь, великі медіа стали неефективними.

Біржі та платформи

Ознакою зрілості ринку стала поява спеціалізованих платформ та «бірж блогерів». Епоха «дикого заходу», коли бренди вручну писали інфлюенсерам у Direct, добігає кінця. Ці платформи автоматизують та професіоналізують ринок, вирішуючи ключові проблеми, які дозволяють брендам за хвилини знайти 100 мікро-інфлюенсерів за вузькими критеріями (наприклад, “матусі з дітьми 3-5 років у Львові”), тому реклама реклама у блогера який вже відібраний за якимось критеріями стає більш продуктивною

Спеціалізовані сервіси аналізують підписників блогера на “накрутку” (ботів) і дають реальну картину якості аудиторії. Бренд-менеджер веде всі комунікації та відстеження результатів в одному рекламному кабінеті. Платформа часто виступає гарантом (ескроу), захищаючи і бренд, і блогера.

Ці інструменти вже поділилися на три категорії: сторонні біржі (незалежні бази даних), нативні платформи та платформи для UGC-креаторів. Останні – це важливий підтренд, де бренд замовляє у креатора контент (наприклад, 10 “автентичних” відео) не для публікації у блозі, а для використання у своїй власній платній рекламі.

Ринок інфлюенсер-маркетингу продовжує рости, але він трансформується. На думку експертів його майбутнє визначатимуть такі тенденції як спеціалізація, бо реклама у “зірок” стала дорогою. Бренди все частіше звертаються до “мікро” (10-50 тис. підписників) та “нано” (1-10 тис.) інфлюенсерів. У них значно вища довіра та залученість аудиторії.

Все частіше уряди та самі платформи вимагають чіткого маркування реклами (хештеги #ad, #реклама) для захисту споживачів, а бренди вимагають чітких даних: не просто “охоплення”, а кількість переходів та конверсію у продажі.

Великі медіа не зникнуть, але вони змушені адаптуватися. Вони створюють власні YouTube-канали та інтегрують блогерів у телешоу. Бренди ж все частіше використовуватимуть “медіа-мікс”: частина бюджету на ТБ (для іміджу), частина – інфлюенсерам (для цільових продажів).

Тож, інфлюенсер-маркетинг – це не тимчасовий тренд, а повноцінний, вимірюваний та масштабований канал комунікації. Він остаточно закріпився як потужний конкурент традиційних медіа, відібравши у них головне – монополію на увагу та довіру аудиторії.