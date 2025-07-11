З 1 серпня змінюються розміри покарань за порушення вимог використання РРО

Перехідний період завершився.

Починаючи з 1 серпня завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Нагадаємо, що у 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, податкова тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов.

Вказані пом’якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

100% – вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

150% – вартості при кожному наступному порушенні.

В ДПС закликали:

використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;

проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;

видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).

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