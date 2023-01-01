З 1 січня набирає чинності закон про «авансові» податки для обмінників валют

З 1 січня 2023 року передбачено сплату авансових внесків з податку на прибуток за кожний пункт обміну іноземної валюти, внесений до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти.

Про це пише УНН з посиланням на Державну податкову службу України.

У 2023 році набирають чинності норми сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі (Закон України від 3 листопада 2022 року № 2720-ІХ “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі”).

З 1 січня 2023 року передбачено сплату авансових внесків з податку на прибуток за кожний пункт обміну іноземної валюти, внесений до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, у розмірі: трьох МЗП за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований у населеному пункті, чисельність населення якого перевищує 50 тисяч; однієї МЗП, за кожний пункт обміну іноземної валюти, розташований в інших населених пунктах або за межами населених пунктів.

Протягом 2023 року платники податку сплачуватимуть такі авансові внески з урахуванням таких особливостей:

— з 1 січня 2023 року по 30 червня 2023 року ­— із застосуванням коефіцієнта 0,33;

— з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року — із застосуванням коефіцієнта 0,66.

Сплачена протягом звітного (податкового) року сума авансових внесків зменшуватиме податок на прибуток підприємств, розрахований за результатами такого звітного (податкового) року у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання за такий податковий (звітний) період.

Ініціатор законопроєкту, глава податкового комітету, нардеп Данило Гетманцев повідомляв, що парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт, який врегульовує питання сплати авансових внесків з податку на прибутки валютних обмінників.