За рік лідери грального бізнесу в Україні помножили свої статки у 28 разів

Доходи лідерів грального бізнесу в Україні за 2023 рік зросли у 28 разів – до 54,9 млрд грн в порівнянні з 1,9 млрд грн у 2022-му.

Про це повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними Опендатабот.

До топу потрапили 9 інтернет-казино, двоє з яких ще й займаються букмекерською діяльністю, та 1 лотерейний оператор. Якщо у 2022-му лише третина бізнесів з Індексу змогли отримати прибуток — мова про “Спейсікс”, “УкрГеймТехнолоджі” та “Нейтів АППС” — то минулий рік був прибутковим для всіх компаній з топ-10.

Лідером сфери грального бізнесу стала компанія “Спейсікс” (відома як Cosmolot), яка належить Сергію Потапову та британському бізнесмену Арнульфу Дамерау. Дохід компанії у 2023 році перевищив показники попереднього року у 51 раз, досягнувши 27,95 мільярда гривень.

На другому місці топу розташувалась компанія “Фавбет” (бренд FAVBET), власником якої є Андрій Матюха. Дохід компанії у 2023 році збільшився у 425 разів та склав 9,79 млрд грн. Це найбільший приріст серед усіх компаній грального бізнесу, які потрапили до Індексу. Окрім онлайн-казино компанія займається ще букмекерською діяльністю.

“УкрГеймТехнолоджі” (бренд PIN-UP) Ігора Зотько, минулорічний лідер рейтингу, не зміг втримати першість навіть попри зростання доходу у 4 рази за рік. Із доходом 3,62 млрд грн компанія опустилася на 3 місце.

Збільшивши свій дохід у 103 рази та заробивши 3,4 млрд грн, наступну позицію топу посіла “Слотс Ю.Ей” Павла Журило. Цій компанії належать 2 бренди інтернет-казино — SLOTOKING та 777.

На п’ятому місці з доходом 3,1 млрд грн знаходиться компанія “Вбет” (бренд VBET), власником якої є громадянин Вірменії Погосян Рудольф. У 2023 бізнесу вдалося збільшити свій дохід у 19 разів порівняно з 2022 роком. Компанія “Вбет” отримує прибутки від інтернет-казино, інтернет-покеру та букмекерської діяльності.

Далі у топі розташувалась компанія “Геймдев” (бренд SLOTS CITY), власником якої є громадянин Ізраїлю Яків Фінкельштейн. Дохід компанії склав 2,5 млрд грн минулоріч. Це у 35 разів більше, ніж у 2022-му.

Сьому сходинку посідає компанія “Фьорст Елемент” (бренд F1RST), власниками якої є Артем Юшков та Сергій Бєлік. Компанії вдалось збільшити свій дохід у 43 рази та заробити 2 млрд грн минулоріч.

Компанія “Лімон” (бренд ChampionCasino), власником якої є Руслан Дроздов, потрапила на 8 позицію з доходом у 1,42 млрд грн. Це у 357 разів більше, ніж у 2022 році.

Останнє онлайн-казино, якому вдалось потрапити до топу — компанії “Нейтів АППС” (бренд Super Gra), яким володіє громадянин Великобританії — Чубіні Іраклі. Компанія збільшила свій дохід у 55 разів та заробила 604 млн грн.

Українська національна лотерея (УНЛ) стала єдиним лотерейним оператором, який потрапив до Індексу. Її дохід збільшився у 2,5 рази минулоріч та склав 516 млн грн. УНЛ належить китайській компанії, засновником якої є британський бізнесмен Фогго Майкл Джон.

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Петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду. // Економічна правда