Заплати податки й не спи спокійно: БЕБ почало приходити з обшуками до “онлифанщиць” які вирішили чесно декларувати доходи
Юридичний консультант Леся Міхаленко, яка займається справами моделей платформи OnlyFans, заявила, що їх звинувачують у відмиванні коштів.
«Сьогодні це стосується моделей платформи OnlyFans, а завтра – креаторів на YouTube, блогерів TikTok, продавців на Etsy, Amazon та інших. Будь-кого, хто наважиться вирішити питання зі сплатою податків», — написала вона.
Як зазначає видання The Page, за її словами, на початку осені Державна податкова служба спільно з Данилом Гетманцевим із задоволенням повідомили про наявність даних щодо ухилення від сплати податків моделями платформи OnlyFans. Незабаром по всій країні почалася масова розсилка «листів щастя», у яких податкова інформувала моделей про виявлені доходи та вимагала сплатити податки.
У відповідь моделі звернулися до податкових консультантів, які порадили зареєструватися як ФОП на 3-й групі та сплатити необхідні податки. Більшість із них – близько 70-80% – так і вчинили: подали декларації, сплатили податки й вирішили, що ситуація врегульована.
Міхаленко додала, що минулого тижня БЕБ почало приходити з обшуками саме до тих, хто сплатив і задекларував доходи. Тобто, ймовірно, по всьому списку моделей з OnlyFans були відкриті кримінальні провадження.
«Судові ухвали ґрунтуються на сфабрикованих матеріалах слідства, де вказані нереальні суми незадекларованих доходів. При цьому ні слова про сплачені податки. Застосування статті 209 КК України (відмивання коштів) аргументується тим, що виведення коштів через систему, яку надає OnlyFans, є відмиванням. Серйозно? А те, що більшість іноземних платформ не дозволяє виводити кошти на українські банки, у тому числі й на підприємницькі рахунки – це нічого? І зараз я не лише про OnlyFans. Я готова дати інтерв’ю або надати більше інформації. Також готова, на умовах анонімності, знайти моделей, які погодяться розповісти свою історію», — додала вона.