Заплати податки й не спи спокійно: БЕБ почало приходити з обшуками до “онлифанщиць” які вирішили чесно декларувати доходи

Юридичний консультант Леся Міхаленко, яка займається справами моделей платформи OnlyFans, заявила, що їх звинувачують у відмиванні коштів.

«Сьогодні це стосується моделей платформи OnlyFans, а завтра – креаторів на YouTube, блогерів TikTok, продавців на Etsy, Amazon та інших. Будь-кого, хто наважиться вирішити питання зі сплатою податків», — написала вона.

Як зазначає видання The Page, за її словами, на початку осені Державна податкова служба спільно з Данилом Гетманцевим із задоволенням повідомили про наявність даних щодо ухилення від сплати податків моделями платформи OnlyFans. Незабаром по всій країні почалася масова розсилка «листів щастя», у яких податкова інформувала моделей про виявлені доходи та вимагала сплатити податки.

У відповідь моделі звернулися до податкових консультантів, які порадили зареєструватися як ФОП на 3-й групі та сплатити необхідні податки. Більшість із них – близько 70-80% – так і вчинили: подали декларації, сплатили податки й вирішили, що ситуація врегульована.

Міхаленко додала, що минулого тижня БЕБ почало приходити з обшуками саме до тих, хто сплатив і задекларував доходи. Тобто, ймовірно, по всьому списку моделей з OnlyFans були відкриті кримінальні провадження.