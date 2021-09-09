₴1,2 млн. збитків на будівництві амбулаторій – повідомлено про підозру посадовцю Волинської ОДА та його спільникам

Серед підозрюваних — заступник директора одного з департаментів облдержадміністрації та засновник і керівник товариства-генпідрядника.

Викрили злочинну схему розкрадання коштів державного бюджету та кредитних коштів Європейського банку, встановили її організаторів та учасників оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Як з’ясували поліцейські, кошти з державного бюджету та надані під гарантії Уряду України кредитні кошти Європейського банку виділялися на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. У межах цієї програми проводилося будівництво двох районних амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

Під час проведення тендеру на проведення будівельних робіт перемогу отримало підконтрольне товариство. Між ним і Департаментом Волинської ОДА були укладені відповідні договори. З метою привласнення коштів до актів виконаних робіт вносилися недостовірні відомості про їх обсяги та вартість. Надалі на підставі цих документів проводилися розрахунки з генпідрядником. На момент проведення розрахунків за роботи, зазначені в актах, частина з них фактично не була виконана, частина – взагалі не виконувалася.

В ході слідства правоохоронці зібрали докази причетності до організації злочинної схеми заступника директора одного з департаментів Волинської ОДА, засновника та керівника товариства-генпідрядника. Внаслідок їх протиправних дій на будівництві двох амбулаторій було привласнено понад 1,2 млн грн коштів державного бюджету. Факт привласнення коштів підтверджується висновком експертного дослідження.

8 вересня оперативники УСР у Львівській та Волинській областях та слідчі поліції Львівщини провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів, в адміністративних приміщеннях Департаменту Волинської ОДА та офісі товариства.

Національна поліція України