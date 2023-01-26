₴1,3 млн. збитків на закупівлі генераторів для навчальних закладів – повідомлено про підозру посадовиці Голосіївської РДА

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику Управління освіти Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації за фактом привласнення бюджетних коштів та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Згідно з даними слідства, Управління освіти Голосіївської РДА за результатами тендерної процедури уклало з підприємством договори на закупівлю генераторів, щоб забезпечити електроенергією укриття 17 навчальних закладів Голосіївського району з очікуваною вартістю понад 3,7 млн гривень.

При цьому, з метою безпідставного та незаконного отримання коштів з міського бюджету посадовці забезпечили перемогу в тендері підприємцю, який запропонував ціни значно вище ринкових, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 1, 3 млн гривень.

Слідство триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Голосіївського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура