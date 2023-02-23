₴1 млн. «відкату» на закупівлі електроенергії: повідомлено про підозру директору столичного КП

З метою отримання неправомірної вигоди керівник підприємства «Запоріжринок» уклав договір щодо закупівлі електричної енергії по завищеній ціні. За скоєне йому загрожує до десяти років в’язниці.

Слідчі слідчого управління столичного главку поліції за оперативного супроводження Служби безпеки України та процесуального керівництва Київської міської прокуратури задокументували протиправну діяльність депутата Запорізької міської ради, а за сумісництвом директора комунального підприємства «Запоріжринок». Правоохоронці кваліфікували його дії як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, а також в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди 42-річний фігурант уклав угоду з товариством щодо закупівлі електричної енергії за завищеними цінами. У подальшому за це він отримував так звані «відкати» від постачальника. Своїми діями порушник завдав збитків комунальному підприємству «Запоріжринок» на загальну суму 1 мільйон гривень.

«Посадовця підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах за частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, а також в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі для себе та третьої особи, за попередньою змовою групою осіб за частиною третьою статті 368 Кримінального Кодексу України», – повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління столичного главку поліції Вадим Коломієць.

Максимальне покарання за вказані злочини передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Слідчі також підготували клопотання щодо застосування підозрюваному на час досудового розслідування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від посади. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва