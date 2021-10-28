$1 млн. за незаконно отриману земельну ділянку у столиці — учасників злочинної групи затримано «на гарячому»

За процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито групу осіб, які на підставі підроблених документів заволоділи 4 земельними ділянками, що належать столичній громаді, та у подальшому намагалися відчужити одну з них за 1 000 000 доларів США (ч. 4 ст. 190 КК України).

Встановлено, що у квітні 2021 року зловмисники звернулися до одного районних судів Миколаївської області з підробленими державними актами про право власності на 4 земельні ділянки, розташовані у місті Києві, та підробленим договором міни для отримання судового рішення про визнання права власності на них за підконтрольною юридичною особою.

У подальшому після отримання судового рішення та внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформації про речові права, зловмисники підшукали покупця у вигляді юридичної особи та запропонували придбати у них земельну ділянку площею 0,8 га за 1 000 000 доларів США.

Так, під час укладення договору купівлі – продажу та при отриманні зловмисниками грошових коштів у сумі 1 000 000 доларів США, останні були затримані «на гарячому» у порядку ст. 208 КПК України слідчими СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві та співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Наразі двом особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

У межах слідства тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії за місцем проживання підозрюваних та за адресами знаходження юридичних осіб, які були задіяні у злочинній схемі.

Нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура