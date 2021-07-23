$1 млн. за перемогу у конкурсі на будівництво житла для військовослужбовців – повідомлено про підозру посадовцю МОУ та його спільнику
Їм інкримінують готування до вчинення шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).
Викрили діяльність керівника одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міністерства оборони та його спільника оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України.
Під час проведення обшуків слідчі та прокурори вилучили ряд доказів, у тому числі й документи, в яких заздалегідь визначений переможець.
23 липня на підставі отриманих доказів обом фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. За даним слідства, підозрювані мали намір отримати від представника товариства 1 млн дол. США та «вирішити питання» з перемогою у тендері, а відтак можливість будувати житло для військовослужбовців та членів їх сімей.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора України.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України