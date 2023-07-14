₴1 млн. збитків на облаштуванні укриттів у школах та дитячих садках – судитимуть посадовців Шевченківської РДА та підрядників

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Шевченківська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо начальника та двох заступників начальника управління освіти Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, а також двох підприємців за фактом розтрати бюджетних коштів та підроблення офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України).

Згідно з даними слідства, управління освіти Шевченківської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю меблів для укриттів у 54 дитячих навчальних закладах Шевченківського району на суму понад 3, 7 млн гривень.

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Договір із постачальником був укладений попри те, що пропозиція постачальника щодо вартості меблів значно перевищувала ринкову.

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Зазначені дії посадовців Управління освіти призвели до безпідставного перерахування зі столичного бюджету коштів на суму понад 1 млн гривень.

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У межах досудового розслідування підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді застави на суму від 300 тис. грн до 1 млн гривень. На майно фігурантів накладено арешт.

Максимальна санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводилось слідчими Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження Центрального МРВ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області та ССП Шевченківського УП ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів окружної прокуратури, у тому числі ювенальних.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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