₴1 млн. збитків на облаштуванні укриттів у школах та дитячих садках – судитимуть посадовців Шевченківської РДА та підрядників

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо начальника та двох заступників начальника управління освіти Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, а також двох підприємців за фактом розтрати бюджетних коштів та підроблення офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України).

Згідно з даними слідства, управління освіти Шевченківської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю меблів для укриттів у 54 дитячих навчальних закладах Шевченківського району на суму понад 3, 7 млн гривень.

Договір із постачальником був укладений попри те, що пропозиція постачальника щодо вартості меблів значно перевищувала ринкову.

Зазначені дії посадовців Управління освіти призвели до безпідставного перерахування зі столичного бюджету коштів на суму понад 1 млн гривень.

У межах досудового розслідування підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді застави на суму від 300 тис. грн до 1 млн гривень. На майно фігурантів накладено арешт.

Максимальна санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводилось слідчими Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження Центрального МРВ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області та ССП Шевченківського УП ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів окружної прокуратури, у тому числі ювенальних.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура