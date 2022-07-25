1 рік 6 місяців дисбату – засуджено прикордонника за «самоволку» в умовах воєнного стану

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил суд визнав винним військового-контрактника у самовільному залишенні місця несення служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Прокурори у суді довели, що інспектор прикордонної служби Харківського прикордонного загону Державної прикордонної служби України у середині лютого 2022 року реалізував свій злочинний намір – ухилився від військової служби без законного дозволу на це. Сержант-зловмисник проводив час на власний розсуд, не пов’язуючи його з виконанням обов’язків військової служби.

Вироком Київського районного суду м. Полтави прикордонника засуджено до тримання у дисциплінарному батальйоні строком один рік шість місяців.

Наразі вирок законної сили не набрав. До набрання вироком законної сили військовослужбовцю залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура

у військовій та оборонній сфері

об’єднаних сил